Κέρκυρα: «Πνίγεται» στα σκουπίδια ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας

Του Αντώνη Κρητικού

SOS εκπέμπουν κάτοικοι και επιχειρηματίες του νησιού των Φαιάκων που βλέπουν το κέντρο της πόλης, αλλά όχι μόνο, να «πνίγεται» από τα σκουπίδια καθημερινά, καθώς ο τουρισμός είναι τόσος πολύς και τα απορριμματοφόρα του Δήμου λίγα ώστε να μπορούν να μαζεύουν τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται στους κάδους των σκουπιδιών.

Το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ από τα κεντρικότερα σημεία του νησιού είναι αποκαλυπτικό, και αποτυπώνει ακριβώς το σοβαρό πρόβλημα. Κάδοι που ξεχειλίζουν μέρα νύχτα, εστίες μόλυνσης, βρωμιάς και δυσωδίας σε έναν από τους πιο ισχυρούς τουριστικά προορισμούς της Ελλάδας, δημιουργούν μια απαράδεκτη συνθήκη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες του νησιού που αναγκάζονται καθημερινά να περνούν δίπλα από «βουνά» σκουπιδιών.

Και αυτό την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ το νησί της Κέρκυρας μόνο από αέρος θα δεχθεί τον Αύγουστο μισό εκατομμύριο σχεδόν (474.429) τουρίστες, με το νούμερο αυτό να είναι το ίδιο και για τον Ιούλιο (459.568).

Φανταστείτε όλοι αυτοί οι επισκέπτες να θέλουν να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία στην πλατεία Λιστόν ή στο φρούριο της Κέρκυρας - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO- και με τα κλίκς τους εκτός από την ομορφιά του νησιού, να αποτυπώνουν και τους σωρούς των σκουπιδιών.

Πηγή: skai.gr

