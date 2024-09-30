Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν μετά από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, οι δύο γυναίκες που είχαν εντοπιστεί στην παραλία Αποτρυπητή, στο Σιδάρι.

Οπως γράφει το corfutvnews.gr για τον εντοπισμό και την ανάσυρσή τους οργανώθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό και την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με αυτόπτες, κινδύνεψε η μια γυναίκα και η άλλη έσπευσε κολυμπώντας να τη βοηθήσει. Δεν τα κατάφερε κι έτσι έχασε τη ζωή της και αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μια 50χρονη από την Ουκρανία και την 30χρονη κόρη της, που ήταν στην Κέρκυρα για διακοπές και έμεναν σε ξενοδοχείο στο Σιδάρι.

