Κέρκυρα: Μεγάλη φωτιά στον Άγιο Στέφανο - Μήνυμα 112 για εκκένωση Ελλάδα 13:32, 21.10.2023 linkedin

Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση - Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις