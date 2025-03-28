Τα αποτελέσματα εκλογών στην ΕΙΝΑΠ - Πρώτη δύναμη η ΔΗΠΑΚ

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης οι εκλογές στην Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΗΠΑΚ, παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ και δεύτερη η ΔΗΚΝΙ, που πρόσκειται στη ΝΔ, με επικεφαλής την Ματίνα Παγώνη.

Τα αποτελέσματα των εκλογών:

ΨΗΦΙΣΑΝ 4980

ΕΓΚΥΡΑ 4595

ΑΚΥΡΑ 138

ΛΕΥΚΑ 247

ΕΛΑΒΑΝ

ΔΗΠΑΚ 1549 (ΕΔΡΕΣ 5)

ΔΗΚΝΙ 1248 (ΕΔΡΕΣ 4)

ΕΚΑ 1088 (ΕΔΡΕΣ 4)

ΜΕΤΩΠΟ 346 (ΕΔΡΑ 1)

ΠΑΣΚ 364 (ΕΔΡΑ 1)

Σε ανακοίνωσή της η ΔΗΠΑΚ αναφέρει:

«Ένα μήνα μετά τις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις της 28ης Φλεβάρη που συγκλόνισαν τη χώρα, οι χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί της Αττικής με την ψήφο τους έδωσαν περήφανη απάντηση στην εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του υπουργείου Εμπορίου Υγείας αναδεικνύοντας την ΔΗΠΑΚ πρώτη δύναμη.

Αυτό το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα ανήκει σε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα στους νέους που παλεύουν καθημερινά να προσφέρουν στους ασθενείς ενάντια στην βαρβαρότητα που γεννά η πολιτική της ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματοποίησης και του κυνισμού της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας.

Η πρωτιά, η δύναμη της ΔΗΠΑΚ, θα κατατεθεί στον αγώνα για σύγχρονες αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλο το λαό, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια εργασίας, μαζικές προσλήψεις, επιστημονική αξιοπρέπεια. Η ζωή ή τα κέρδη τους».

Γεωργιάδης: Η Δημοκρατία μας αρέσει είτε βγαίνουμε πρώτοι είτε δεύτεροι

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ σχολίασε τις εκλογές αναφέροντας τα εξής:

«Ως προς το αποτέλεσμα των εκλογών της ΕΙΝΑΠ (ιατρών του ΕΣΥ της Αττικής) ο συνδυασμός ΔΗΚΝΙ στηριζόμενος από τη ΝΔ, υπό την ηγεσία της κας Ματίνας Παγώνη έλαβε χθες ακριβώς τον ίδιο ακέραιο αριθμό ψήφων με το 2022. Καμμία πτώση δηλ. Η πρωτιά της παρατάξεως του ΚΚΕ (ΔΗΠΑΚ) οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση ψηφοφόρων της Αριστεράς από τον Σύριζα και το ΠΑΣΟΚ προς το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα ο Σύριζα έχασε -63 ψήφους και το Πασόκ στο σύνολο (κατέβηκε σε συνεργασία με το ΑΙΚ) έχασε -130 ψήφους. Το ΚΚΕ έλαβε αυτές τις +200 ψήφους και πέρασε πρώτο. Υπό την παρούσα πολιτική συγκυρία η διατήρηση των ψήφων της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς στο επίπεδο του 2022 δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλη την ΔΗΚΝΙ και τα στελέχη της που έτρεξαν και έδωσαν αγώνα υπό αντίξοες συνθήκες, προσωπικά συγχαρητήρια στην κα Παγώνη και βεβαίως συγχαρητήρια και στους νικητές και όλους τους εκλεγέντες. Η Δημοκρατία μας αρέσει είτε βγαίνουμε πρώτοι είτε δεύτεροι».



