Κεφαλονιά: Βίντεο από τη στιγμή που η 19χρονη μεταφέρεται σε εξωτερικό χώρο

Ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει να μεταφέρεται η 19χρονη στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, ενώ η ίδια φαίνεται να είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το βίντεο προβλήθηκε από την εκπομπή Live News και δείχνει τη στιγμή που η 19χρονη μεταφέρεται σε εξωτερικό χώρο.

Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών μετατράπηκε η ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης. Οι τρεις συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, στις 10.00.

Ανακοπή η αιτία θανάτου της 19χρονης

Στο μεταξύ, από ανακοπή καρδιάς προκλήθηκε ο θάνατος της 19χρονης, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ήρθαν σε γνώση του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεκροψία έδειξε ως αιτία θανάτου της 19χρονης την ανακοπή, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναμένονται σε δύο εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή χθες στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Aπό την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι τα τρία πρόσωπα βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, ο ένας από αυτούς φέρεται να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον συνοδεύουν.

Οι δύο από τους εμπλεκόμενους προσήλθαν αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Παράλληλα, διενεργούνται κατ’ οίκον έρευνες παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τ.Δ.Ε.Ε. Αργοστολίου.

Πηγή: skai.gr

