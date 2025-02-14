Κεφαλονιά: Την άμεση κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος

Έντονη βροχόπτωση αναμένεται το βράδυ στην Κεφαλονιά, με τους κατοίκους και τις αρχές να είναι επί ποδός ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από την κακοκαιρία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Νότια Κεφαλονιά, όπου οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε σπίτια των περιοχών όπου χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για την άντληση των υδάτων.

Την άμεση κήρυξη της Κεφαλονιάς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, με επιστολή που έστειλε στις αρμόδιες άρχες, όπου ζητά την άμεση παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού και την πολιτική προστασίας.

Ακόμα στο αίτημά του, περιγράφει τα προβλήματα που προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στο οδικό δίκτυο αλλά και στους κατοίκους του νησιού.

Αναλυτικά το αίτημα του δημάρχου Αργοστολίου Θεόφιλου Μιχαλάτου έχει ως εξής:

«Όπως γνωρίζετε η ΠΕ Κεφαλληνίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (AΔΑ Ρ3Ι546ΝΠΙΘ-8ΦΓ), με εξαίρεση την Κοινότητα Νυφίου και τη ΔΕ Πυλάρου, για την ολοκλήρωση της διαχείρισης των προβλημάτων που είχαν προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα με την ονομασία 'ΙΑΝΟΣ'.

Ωστόσο, ο Δήμος μας βρίσκεται εκ νέου στη δίνη νέων δυσμενών καιρικών φαινομένων που προκαλούν συνεχώς εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσιες υποδομές, ιδιωτικές περιουσίες καθώς και στο ζωικό-φυτικό κεφάλαιο.

Παράλληλα, εμποδίζουν τη δημόσια κυκλοφορία προκαλώντας εγκλωβισμούς σε οχήματα και άκρως επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς που κάνουν χρήση του οδικού δικτύου.

Επειδή, τα καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ συμβαίνουν όλες αυτές οι καταστροφές,

Επειδή, η συγκοινωνία μεταξύ των επαρχιών μας έχει καταστεί προβληματική με ήδη δύο κεντρικές αρτηρίες να είναι κλειστές λόγω κατολισθήσεων και ζημιών,

Επειδή, η διακίνηση αγαθών και η συγκοινωνία μέσα στα όρια του Δήμου μας δεν μπορεί να γίνει απρόσκοπτα,

Επειδή, οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλη και πολυεπίπεδη επικινδυνότητα,

Για τους παραπάνω και άλλους λόγους κρίνουμε ότι ο Δήμος μας πρέπει να κηρυχθεί εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός όπως προβλέπεται από την Πολιτική Προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

