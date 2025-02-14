Κατεσβέσθη η πυρκαγιά, που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Παναγή Τσαλδάρη στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαταιών έως την οδό Κολοκυνθούς.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
