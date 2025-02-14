Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κατεσβέσθη η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Λόγω της πυρκαγιάς, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαταιών έως την οδό Κολοκυνθούς

UPDATE: 23:31
πυροσβεστικό

Κατεσβέσθη η πυρκαγιά, που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Παναγή Τσαλδάρη στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαταιών έως την οδό Κολοκυνθούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Αθήνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark