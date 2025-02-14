Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα αρκετών λεπτών υποδέχτηκε ο κόσμος τη Μαρία Καρυστιανού και τον Παύλο Ασλανίδη στο αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ όπου το ανεξάρτητο φοιτητικό σχήμα diversitas πραγματοποιεί εκδήλωση για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο φοιτητής Πάρης Γιαννούλης από το diversitas χαρακτήρισε ως “έγκλημα” το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως μεταδίδει το thestival.gr.

«Το δεν έχω οξυγόνο πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ανασάνουμε όλοι. Αυτή η εκδήλωση είναι προσκλητήριο για να μην ξεχαστεί ποτέ το έγκλημα στα Τέμπη» είπε στην έναρξη της εκδήλωσης ενώ στη συνέχεια έδωσε το λόγο στη Μαρία Καρυστιανού.

«Οποιοδήποτε κρατικό έγκλημα μας αφορά όλους» είπε η κ. Καρυστιανού και έκανε αναφορά όχι μόνο στα Τέμπη αλλά και στη φωτιά στο Μάτι, στην πλημμύρα στη Μάνδρα και στο ναυάγιο της Πύλου και χαρακτήρισε ως θαύμα το ότι όλοι οι πολίτες είναι πλέον ενεργοποιημένοι έναντι κρατικών εγκλημάτων.

Από την πλευρά του κ. Ασλανιδης ακούγοντας πολίτες να προσφωνούν τη Μαρία Καρυστιανού «μητέρα όλων» είπε ότι «όλοι είστε οι μάνες και οι πατεράδες των Τεμπών. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας» και ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκρότημα. Πρόσθεσε ότι «το έγκλημα ήταν προδιαγραμμένο».

Μίλησε για τα πρόσφατα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και είπε ότι «είναι συστημένο και ότι προσπαθούν να κατεβάσουν, να μειώσουν την οργή του κόσμου». Περαιτέρω δε, χαρακτήρισε ως «ντροπή της Δικαιοσύνης» ότι ο ανακριτής δεν έβαλε τα στοιχεία στη δικογραφία και όπως είπε «ο ανακριτής κρύφτηκε πίσω από τη γραμματέα του ό,τι αυτή ξεχάστηκε και δεν έβαλε τα στοιχεία».

Στην εκδήλωση μίλησε και ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Μηχανοδηγών Γιώργος Μανώλης που ευχαρίστησε την κ. Καρυστιανού και τον κ. Ασλανίδη και όλους τους γονείς των θυμάτων καθώς κατάφεραν να κάνουν την κοινή γνώμη όπως είπε να ακούσει «όλα όσα καιρό πριν λέγαμε» για τα σημαντικά ζητήματα και προβλήματα στον σιδηρόδρομο.

«Θα είμαστε στο πλευρό τους στον αγώνα για Δικαιοσύνη» είπε και πρόσθεσε ότι «όσοι μιλήσαμε ανοιχτά για τα Τέμπη βιώσαμε μια δύσκολη κατάσταση».

Είπε ότι η καθημερινότητα έχει αλλάξει μετά τα Τέμπη καθώς κυκλοφορούν λιγότερα τρένα στη γραμμή Αθηνών Θεσσαλονίκης προκειμένου να είναι ασφαλή τα δρομολόγια.

Πηγή: skai.gr

