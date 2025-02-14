Σεισμοί στις Κυκλάδες: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ίος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και η Ίος, μετά τη Σαντορίνη, την Αμοργό και την Ανάφη, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Στην Αμοργό, καταγράφηκαν κατολισθήσεις, με τον Δήμο να τοποθετεί ειδική σήμανση για τη διέλευση των οχημάτων. Από τη Δευτέρα, η ΕΑΓΜΕ θα προχωρήσει σε εκτιμήσεις επικινδυνότητας σε διάφορα σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Σάββατο, αναμένεται ο Έπαρχος από τη Νάξο για επιτόπια εκτίμηση της κατάστασης σε συνεργασία με τον Δήμο Αμοργού. Παράλληλα, θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή για το ενδεχόμενο παράτασης του κλεισίματος των σχολείων και την επόμενη εβδομάδα.

Τέλος, σχεδιάζεται παρέμβαση του Δήμου Αμοργού για τη μοριοδότηση των μαθητών που δίνουν Πανελλαδικές.

