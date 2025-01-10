Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 9:25 το βράδυ, σε περιοχές της Αχαΐας, της Ηλείας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κεφαλονιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα, ανατολικά, βορειοανατολικά της Σκάλας, Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 23 χιλιομέτρων νότια, νοτιοδυτικά από την Κατοχή Μεσολογγίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.