Μάστιγα οι απάτες στην Πάτρα: Ο «βοηθός λογιστή» που έκλεψε από γυναίκα 30.000 ευρώ

Βοηθός λογιστή «βούτηξε» από γυναίκα στην Πάτρα 30.000 ευρώ ενώ «βροχή» είναι το 

Απάτες στην Πάτρα: Βοηθός λογιστή «βούτηξε» από γυναίκα 30.000 ευρώ

"Βροχή" οι απάτες το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα, με απανωτά περιστατικά να καταγράφονται στο Αστυνομικό Δελτίο της περιοχής.

Όπως αποκαλύπτει το tempo24 σήμερα Παρασκευή, καταγγέλθηκε μία ακόμη στην Αστυνομία και μάλιστα με μεγάλη λεία για τους επιτήδειους.

Αυτή τη φορά έδρασε "βοηθός λογιστή" ο οποίος έπεισε γυναίκα να του δώσει κωδικούς από τους λογαριασμούς τους, με το πρόσχημα ενεργοποίησης του IRIS.

Η απώλεια ήταν μεγάλη για την Πατρινή καθώς αντιλήφθηκε ότι έχασε από τους λογαριασμού της το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ!

