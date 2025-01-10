Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι από άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέσα σε επαγγελματικό χώρο στην Προσοτσάνη Δράμας μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο εσωτερικό του κτιρίου.
Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έσβησε πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων και κατά τον επιτόπιο έλεγχο των πυροσβεστών βρέθηκε η σορός ενός άγνωστου άντρα.
Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και του θανάτου του άντρα.
