Χανιά: Φθορές σην είσοδο της Εβραϊκής Συναγωγής - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι

Συνελήφθησαν, δύο ανήλικοι ημεδαποί στα Χανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, κατηγορούμενοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Συνελήφθησαν επίσης δύο γυναίκες μία ημεδαπή και μία αλλοδαπή και σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι δύο ανήλικοι ηλικίας 15 και 12 ετών αντίστοιχα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχαν δημιουργήσει μικρές φθορές στην κεντρική είσοδο της Εβραϊκής Συναγωγής στην παλιά πόλη των Χανίων και από την έρευνα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

