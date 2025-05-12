Οι κατολισθήσεις αποτελούν εφιάλτη για τους κατοίκους της Κεφαλονιάς, οι οποίοι σε κάθε κακοκαιρία νιώθουν απροστάτευτοι, ενώ έχει γίνει συνήθεια ο αποκλεισμός τοπικών οδικών δικτύων, με αποτέλεσμα, η καθημερινότητα των κατοίκων να δυσχεραίνεται σημαντικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, η επαρχιακή οδός Πόρου-Σκάλας, όπου οι κατολισθήσεις και η διάβρωση του δρόμου έπειτα από τις τελευταίες βροχές του Φεβρουαρίου, καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευσή του από τους οδηγούς, οι οποίοι τον διασχίζουν με δική τους ευθύνη, ενώ υπό τον φόβο, μην πέσει κάποιος βράχος και πέτρα πάνω από το κεφάλι τους, έχουν κυριευτεί και όσοι διασχίζουν τον δρόμο που συνδέει το λιμάνι του Πόρου με τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Όλα αυτά ενόψει της τουριστικής σεζόν, η οποία, σύμφωνα με τους κατοίκους του Πόρου και της Σκάλας, πρόκειται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα, λόγω της κατάστασης του οδικού δικτύου.

Τι μας είπε ο δημοσιογράφος Γεράσιμος Λεκατσάς για το νέο οδικό έργο που εγκρίθηκε στην Κεφαλονιά και θα βοηθήσει τον τουρισμό. Οι κάτοικοι βέβαια είναι επιφυλακτικοί γιατί έχει καθυστερήσει εδώ και πολλά χρόνια.

Εγκρίθηκε νέο οδικό έργο στην Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Οδικός Άξονας Αεροδρομίου – Κρανιάς», Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το έργο αφορά στον νέο οδικό άξονα Αεροδρομίου – Κρανιάς. Συγκεκριμένα, η εξεταζόμενη οδός χωροθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Αργοστολίου και Λειβαθούς, του Δήμου Αργοστολίου. Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε γιατί οι υφιστάμενοι δρόμοι σύνδεσης του Αεροδρομίου με το Αργοστόλι και τους λοιπούς κύριους προορισμούς (Σάμη, Ληξούρι, Φισκάρδο, Πόρος, Σκάλα), εμφανίζουν φτωχά λειτουργικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, καθυστερήσεις, καθώς και χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Ο νέος οδικός άξονας αφορά σε νέα χάραξη η οποία ξεκινάει από τον υφιστάμενο Ισόπεδο Κόμβο (Ι.Κ.) Αεροδρομίου της οδού Λάσση-Αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.