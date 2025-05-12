Λογαριασμός
Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε στο γραφείο του στη ΓΑΔΑ - Πώς έγινε το ατύχημα

Ο ίδιος φέρεται να περιεργαζόταν το όπλο του το οποίο εκπυρσοκρότησε - Ο αστυνομικός έχει ήδη δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

ΓΑΔΑ

Αστυνομικός τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/5) μέσα στα γραφεία της Οικονομικής Αστυνομίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), την ώρα που ο ίδιος φέρεται να περιεργαζόταν το όπλο του το οποίο εκπυρσοκρότησε. 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αστυνομικός πιθανότατα γέμιζε ή άδειαζε το όπλο του και τότε εκπυρσοκρότησε. Ο ίδιος έχει ήδη δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αστυνομικός ΓΑΔΑ πυροβολισμός τραυματισμός τραυματίας όπλο
