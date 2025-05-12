Στη φυλακή επιστρέφει, μετά την καταδίκη του σε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών, ένας 47χρονος, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2024, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε ένα αντρόγυνο και το 2 ετών παιδάκι τους, που κινούνταν πεζοί, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα της τριπλής παράσυρσης ήταν να τραυματιστεί σοβαρά το αντρόγυνο, ενώ η 35χρονη γυναίκα, που ήταν έγκυος στον 5 μήνα, έχασε το έμβρυό της, κι ο 37χρονος σύζυγός της νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, με υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, όπως επίσης για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Οι δικαστές τού αναγνώρισαν το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, αλλά αποφάσισαν η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη φυλακή, όπου κρατείτο μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

Τα θύματα διέμεναν μόνιμα στο Βέλγιο και είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα, απ' όπου κατάγονται. Σύμφωνα με τη δικογραφία, περπατούσαν στην άκρη του δρόμου, όταν παρασύρθηκαν από το όχημα που οδηγούσε ο 47χρονος. Ο κατηγορούμενος οδηγός διαπιστώθηκε από τις μετρήσεις ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Σύμφωνα δε, με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., δεν ήταν η πρώτη φορά που οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, καθώς από το ιστορικό του προέκυψαν ανάλογες παραβάσεις, για το σύνολο των οποίων τού είχαν επιβληθεί τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα.

«Ένιωθα καλά. Έχασα τον έλεγχο σε απότομη στροφή. Προσπάθησα να τους αποφύγω. Δεν θα ξαναοδηγούσα έχοντας πιει», είπε -μεταξύ άλλων- στην απολογία του.

Και δεύτερος οδηγός στη φυλακή

Στο μεταξύ, στο ίδιο ακροατήριο δικάστηκε ένας ακόμη οδηγός που κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρο τροχαίο υπό την επήρεια μέθης, και επιπλέον με εγκατάλειψη του τόπου δυστυχήματος. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον τιμώρησε με κάθειρξη 5,5 ετών και του «έδειξε» τον δρόμο για τις φυλακές, καθώς αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη τον Ιανουάριο του 2020, σε επαρχιακό δρόμο του Κιλκίς, με θύμα 56χρονο οδηγό. Ο 49χρονος καταδικασθείς, που ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, εγκατέλειψε πεζός το Ι.Χ. αυτοκίνητό του μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, αλλά εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα.

Στην απολογία του ανέλαβε την ευθύνη για το θανατηφόρο τροχαίο, τονίζοντας ότι έκτοτε έχει σταματήσει να πίνει αλκοόλ. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στην περίπτωση αυτή το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

