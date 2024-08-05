Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Χαβριάτα Κεφαλονιάς, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση.

Νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαβριάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από καντήλι σε νεκροταφείο.

Και η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι της Μεσσηνίας οριοθετήθηκε. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι #Μεσσηνία.

Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2024

