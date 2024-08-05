Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Χαβριάτα Κεφαλονιάς

Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι της Μεσσηνίας

UPDATE: 13:57
φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Χαβριάτα Κεφαλονιάς, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση.

Νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από καντήλι σε νεκροταφείο.

Και η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι της Μεσσηνίας οριοθετήθηκε. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4  αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κεφαλονιά Πυροσβεστική
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark