Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Χαβριάτα Κεφαλονιάς, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση.
Νωρίτερα μήνυμα από το 112 είχε σταλεί στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 5, 2024
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή #Χαβριάτα #Κεφαλονιάς
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Χαβριάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2024
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από καντήλι σε νεκροταφείο.
Και η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι της Μεσσηνίας οριοθετήθηκε. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι #Μεσσηνία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2024
Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
