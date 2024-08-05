Διδυμότειχο: Συνελήφθη ο 32χρονος που κακοποιούσε τη συνομήλικη σύντροφό του

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στο Διδυμότειχο ο 32χρονος που για περίπου έναν μήνα κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύντροφό του.

Την κακοποίησή της αποκάλυψε η ίδια η γυναίκα, όταν μετέβη στο τμήμα Ασφαλείας Διδυμότειχου, το πρωί της Παρασκευής, όπου και κατήγγειλε τον σύντροφό της.

Οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, καθώς ήταν εμφανή τα σημάδια της κακοποίησης στο πρόσωπα και το σώμα της.

Από την Παρασκευή οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 32χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου χωρίς να μπορέσουν να τον εντοπίσουν και τον συνέλαβαν σήμερα νωρίς το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

