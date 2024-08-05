Μία 65χρονη Ρομά συνελήφθη για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα επαιτούσε έξω από σούπερ μάρκετ μαζί το εγγονάκι της, ηλικίας μόλις 5,5 ετών, με σκοπό την εκμετάλλευση των εσόδων από την επαιτεία του παιδιού!

Το αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για φιλοξενία και διενέργεια παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Συνελήφθη χθες (04-08-2024) 65χρονη ημεδαπή για το αδίκημα της εμπορίας Ανθρώπων, η οποία προσήχθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Όπως προέκυψε, η συλληφθείσα επαιτούσε από κοινού με ανήλικο, έξω από σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Λαγκαδά, με σκοπό την εκμετάλλευση των εσόδων από την επαιτεία του.

Από την κατοχή της 65χρονης κατασχέθηκε χρηματικό ποσό, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για φιλοξενία και διενέργεια παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

