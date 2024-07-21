Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην περιοχή του 'Αγιου Παντελεήμονα 44χρονος από τη Συρία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους έκριναν ύποπτο τον 44χρονο και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Αυτός μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών εισήλθε σε κατάστημα με σκοπό να αποφύγει τον έλεγχο.

'Αμεσα οι αστυνομικοί εισήλθαν στο κατάστημα όπου εντόπισαν τον 44χρονο να προσπαθεί να κρύψει πιστόλι και γεμιστήρα με 5 φυσίγγια εντός δοχείου αποθήκευσης προϊόντων.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

