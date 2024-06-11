Στη λήψη έκτακτων μέτρων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, προχωρά από σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 ή με τη «Γραμμή Καύσωνα» των Δημοτικών Ιατρείων (210 3638049), καθημερινά από τις 8.30 π.μ. έως τις 7.30 μ.μ., για να λάβουν συμβουλές και οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας εξαιτίας του καύσωνα.

Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, οι επτά Λέσχες Φιλίας του δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Αναλυτικά:

1. Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης

Τηλέφωνο: 210 8223946

2. Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15

Τηλέφωνο: 210 9240403

3. Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4

Τηλέφωνο: 210 3423716

4. Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & 'Αστρους

Τηλέφωνο: 210 5140877

5. Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372

Τηλέφωνο: 210 2012334

6. Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου

Τηλέφωνο: 210 8815877

7. Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος

Τηλέφωνο: 210 6459890

Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 8.00 π.μ. έως 3 μ.μ. και 4 μ.μ. έως 10 μ.μ. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα επιχειρούν στον δρόμο με δύο κλιμάκια, προσφέροντας πλήρη γεύματα, μπουκαλάκια με δροσερό νερό, καφέ κι ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Ειδικά για τις ημέρες του καύσωνα, ο ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, καφέ και το ειδικό kit προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και όσοι πολίτες θέλουν να αναφέρουν άτομα που είναι εκτεθειμένα στη ζέστη και χρειάζονται υποστήριξη, μπορούν να καλούν στο 1595 όλο το 24ωρο (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Σήμερα από τις 9 π.μ. έως τις 11:30 π.μ., οι Κινητές Μονάδες Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα λειτουργεί σταθμός ενυδάτωσης για τους πολίτες. Παράλληλα, θα διεξάγουν μεγάλη ενημερωτική καμπάνια για τις υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη, διανέμοντας φυλλάδια με οδηγίες και πληροφορίες για πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις θερμοπληξίας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται από σήμερα, σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας εποχούμενες περιπολίες εντός και περιμετρικά λόφων και αλσών και μέσω συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ - Drone) ελέγχοντας και επιτηρώντας από αέρος. Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Το κέντρο επιχειρήσεων της Υπηρεσίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση άλλων υπηρεσιών (Πυροσβεστική υπηρεσία κ.λ.π.) αν παραστεί ανάγκη έγκαιρης επέμβασης.

Θα φυλάσσονται προληπτικά από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, ο Λόφος Λυκαβηττού (φύλαξη με drones και περιπολία), ο Λόφος Φιλοπάππου (περιπολία), ο Λόφος Λαμπράκη (περιπολία).

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 150 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες του καύσωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο παραμένει διαθέσιμο από τις 8.30 π.μ. έως τις 7 μ.μ. και γραμμή επικοινωνίας στο 210 7483967.

Τέλος, με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ., καθώς η αποκομιδή τους θα πραγματοποιείται μόνο τις πρωινές και νυκτερινές ώρες, αφού βάσει εγκυκλίων κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των προγραμμάτων και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες κατά τη διάρκεια δυσμενών συνθηκών καύσωνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.