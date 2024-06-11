Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά είκοσι λεπτών σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης κοντά στο Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα στις 8:57 το πρωί της Τρίτης, καταγράφηκε σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ, 4 χλμ δυτικά, βορειοδυτικά του Αρκαλοχωρίου.

Στις 9:17 καταγράφηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ με το ίδιο ακριβώς επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, το ίδιο και οι μαθητές των σχολείων που βρίσκονται στις αυλές των σχολείων τους.

«Θυμηθήκαμε το 2021», ανέφερε μιλώντας στο cretapost.gr, ο δήμαρχος και τόνισε πως δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

«Τηρήθηκε το πρωτόκολλο που έχουμε για αυτές τις περιπτώσεις και τα σχολεία εκκενώθηκαν με ασφάλεια και πλέον περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις», σημείωσε επίσης ο κ. Κεγκέρογλου.

Πηγή: skai.gr

