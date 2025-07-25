Κλειστοί θα παραμείνουν από σήμερα, 25/7/2025 έως και την Κυριακή, 27/7/2025, για 5 ώρες το μεσημέρι, οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα λόγω καύσωνα.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ενημερώνει ότι από 25/7/2025 έως και 27/7/2025 οι αρχαιολογικοί χώροι:
- Ακρόπολης και Κλιτύων,
- Ολυμπιείου,
- Λυκείου,
- Ρωμαϊκής Αγοράς,
- Αρχαίας Αγοράς και
- Βιβλιοθήκης Αδριανού θα παραμείνουν κλειστοί κατά το διάστημα 12:00-17:00 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.