Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κλειστοί το μεσημέρι για 3 ημέρες οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα, λόγω καύσωνα  

Τα μνημεία θα παραμείνουν κλειστά κατά το διάστημα 12:00-17:00, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών

τουριστες

Κλειστοί θα παραμείνουν από σήμερα, 25/7/2025 έως και την Κυριακή,  27/7/2025, για 5 ώρες το μεσημέρι, οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα λόγω καύσωνα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ενημερώνει ότι από 25/7/2025 έως και 27/7/2025 οι αρχαιολογικοί χώροι: 

- Ακρόπολης και Κλιτύων,

- Ολυμπιείου,

- Λυκείου,

- Ρωμαϊκής Αγοράς,

- Αρχαίας Αγοράς και

- Βιβλιοθήκης Αδριανού θα παραμείνουν κλειστοί κατά το διάστημα 12:00-17:00 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ακρόπολη Καύσωνας αρχαιολογικοί χώροι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark