Κλειστοί θα παραμείνουν από σήμερα, 25/7/2025 έως και την Κυριακή, 27/7/2025, για 5 ώρες το μεσημέρι, οι αρχαιολογικοί χώροι στην Αθήνα λόγω καύσωνα.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ενημερώνει ότι από 25/7/2025 έως και 27/7/2025 οι αρχαιολογικοί χώροι:

- Ακρόπολης και Κλιτύων,

- Ολυμπιείου,

- Λυκείου,

- Ρωμαϊκής Αγοράς,

- Αρχαίας Αγοράς και

- Βιβλιοθήκης Αδριανού θα παραμείνουν κλειστοί κατά το διάστημα 12:00-17:00 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών.

