Βίντεο από τη ρυμούλκηση του πυροσβεστικού αεροσκάφους Canadair που έπαθε βλάβη και έμεινε στην επιφάνεια της θάλασσας εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ το οποίο μεταδόθηκε στην εκπομπή «Live You».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διαδικασία υδροληψίας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να απογειωθεί.

Δείτε το βίντεο από τη μεταφορά του Canadair:

Ο Ακης Ροντογιάννης χειριστής του σκάφους, μετέφερε αποκλειστικά και σε απευθείας μετάδοση τις εικόνες από τη ρυμούλκηση του Canadair στη στεριά. Όπως είπε ο ίδιος, δεν άντεξε ο κινητήρας του αεροσκάφους το οποίο επιχειρούσε στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Φενεού.

To Canadair κατέβηκε κανονικά στη θάλασσα για υδροληψία, ωστόσο προέκυψε πρόβλημα στους κινητήρες, που δεν του επέτρεψε να σηκωθεί με αποτέλεσμα να παραμείνει στην επιφάνεια.

Ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία τους και οι δύο πιλότοι ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, ενδεχομένως να αποκατασταθεί το πρόβλημα στο αεροσκάφος στο λιμάνι.

Στο λιμάνι του Κιάτου το πυροσβεστικό αεροσκάφος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ρυμούλκηση του Canadair το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κιάτου. Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται ο ένας από τους δύο πιλότους, στην οροφή του πυροσβεστικού αεροσκάφους.

