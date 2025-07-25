Του Μάκη Συνοδινού

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε μέλος συμμορίας ο οποίος προφασιζόμενος τον λογιστή απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά από πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 30χρονος συλληφθέντας με τη συνδρομή 41χρονου, πραγματοποίησε τηλεφωνική κλήση σε γυναίκα όπου προσποιούμενος τον λογιστή και προφασιζόμενος λάθη στην υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, απαίτησε να του καταβάλει χρηματικό ποσό προκειμένου να διευθετήσει το «υποτιθέμενο» λάθος.

Η γυναίκα θεωρώντας πως όντως υπάρχει «λάθος» που πρέπει να διευθετηθεί πήγε προς το σπίτι της ενώ σε όλη τη διαδρομή ο κατηγορούμενος δεν τερμάτισε την τηλεφωνική κλήση, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα να γίνει αντιληπτή η απάτη.

Εκεί παρέδωσε στον 30χρονο, ο οποίος είχε φτάσει και την περίμενε στο σπίτι της το χρηματικό ποσό των 7.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Το επόμενο πρωί, η γυναίκα έλαβε νέα κλήση από τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό, όπου ο κατηγορούμενος ζητούσε επιπλέον χρηματικό ποσό για την πλήρη διευθέτηση του «υποτιθέμενου» λάθους.

Η παθούσα μετέβη διαδοχικά σε δύο τραπεζικά καταστήματα όπου παρέδωσε στον 30χρονο επιπλέον 45.700 ευρώ καθώς και κοσμήματα αξίας 800.000 ευρώ.

Ο 30χρονος κατηγορείται για για ένταξη σε συμμορία που διέπραξε απάτη κατά συναυτουργία με οικονομικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 41χρονος ημεδαπός.

Η γυναίκα μετά τα υπέρογκα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα που είχε δώσει αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πηγαίνει καλά και μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού όπου κατήγγειλε το περιστατικό, ενώ άμεσα αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας, ταυτοποίησαν τον 30χρονο ως δράστη της απάτης, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα με την οποία είχε μεταβεί ο 30χρονος στην οικία της γυναίκας προκειμένου να παραλάβει το χρηματικό ποσό, ανήκει σε άντρα ο οποίος το χρονικό διάστημα διάπραξης της απάτης, την είχε παραδώσει σε συνεργείο οχημάτων για επισκευή.

Από την έρευνα στην κατοχή του 30χρονου συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και η «επιχειρησιακή» τηλεφωνική συσκευή που χρησιμοποίησε για τη διάπραξη της απάτης,

ρουχισμός που χρησιμοποίησε κατά τη μετάβαση του στην οικία της γυναίκας,

μάσκα μεταμφίεσης και

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Όλες οι κινήσεις του θρασύτατου συλληφθέντα έχουν καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα κάμερας τις οποίες παρουσιάζει το skai.gr:

H στιγμή που έχει πάρει λεφτά και κοσμήματα από το σπίτι και φεύγει:

Η στιγμή που ο απατεώνας πηγαίνει στο σπίτι και περιμένει το θύμα για να πάρει τα λεφτά και τα κοσμήματα:

