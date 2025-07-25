Eξιχνιάστηκε υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος στελεχών Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2025, αναρτήθηκε σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο προσέβαλε την προσωπικότητα δύο γυναικών, στελεχών του νοσοκομείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από αυτά τα στελέχη νοσοκομείου είναι η Ματίνα Παγώνη.

Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε 42χρονη, ως διαχειρίστρια του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

