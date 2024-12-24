Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη από την Καβάλα, όταν της ζητήθηκε να δώσει χρήματα προκειμένου να «σωθεί» συγγενικό της πρόσωπο που είχε δήθεν είχε εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα και με πρόσχημα ότι προτίθεται να υποθάλψει συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο, όπως της είπε, έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, απαιτούσε χρήματα για την παροχή των υπηρεσιών του.

Για να γίνει περισσότερο πειστικός, ένας άλλος συνεργός του συνέδραμε κατά την τηλεφωνική κλήση, προσποιούμενος το συγγενικό πρόσωπο, πείθοντας την ηλικιωμένη να παραδώσει σε μια γυναίκα το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Μετά την καταγγελία του γεγονότος και έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παγγαίου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της γυναίκας, η οποία όπως διαπιστώθηκε μετέβη με Δ.Χ.Ε. όχημα σε οικισμό της Καβάλας και παρέλαβε από την παθούσα τα χρήματα.

Στην κατοχή της βρέθηκε μέρος των χρημάτων το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην ηλικιωμένη. Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και δύο άγνωστους συνεργούς της που αναζητούνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

