Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η live απάντηση 80χρονης στον Γιώργο Τσελίκα: «Ζει ο σύζυγος;» - «Όχι ευτυχώς, είμαι ελεύθερη» (Βίντεο)

Στη συνέχεια, ένα παιδάκι ζήτησε να πει τα κάλαντα στον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, με εκείνον να απαντά «περίμενε να τελειώσω και θα μου τα πεις, reserved»

Γιώργος Τσελίκας

Ένας απίστευτος διάλογος πραγματοποιήθηκε ζωντανά στην κάμερα του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Τσελίκα και μια 80χρονη γυναίκα

Συγκεκριμένα, όταν ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ συζητούσε με χιουμοριστική διάθεση με μια περαστική στους δρόμους του Πειραιά, εκτυλίχθηκε η παρακάτω στιχομυθία:

- Χαίρομαι η γυναίκα να είναι κοκέτα, από 5 μέχρι όσο είναι

- Εγώ είμαι 80

- Είστε 80; Να μην πω να τα εκατοστήσετε.. Ζει ο σύζυγος;

- Ε; Όχι ευτυχώς, είμαι ελεύθερη!

- Ευτυχήσασα, όχι ατυχήσασα!

- Ωραία- ωραία ήταν. Είχα πολλά λεφτά, τα πούλησα, όλα τα έφαγα. Είχα 10 διαμερίσματα. 

- Περάσατε καλά;

- Πολύ, σαν τη Σαπουτζάκη!

Στη συνέχεια, ένα παιδάκι ζήτησε live να πει τα κάλαντα στον Γιώργο Τσελίκα, με τον ρεπόρτερ να απαντά «Περίμενε να τελειώσω και θα μου τα πεις, reserved έτσι;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Τσελίκας κάλαντα ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark