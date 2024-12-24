Ένας απίστευτος διάλογος πραγματοποιήθηκε ζωντανά στην κάμερα του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Τσελίκα και μια 80χρονη γυναίκα.

Συγκεκριμένα, όταν ο ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ συζητούσε με χιουμοριστική διάθεση με μια περαστική στους δρόμους του Πειραιά, εκτυλίχθηκε η παρακάτω στιχομυθία:

- Χαίρομαι η γυναίκα να είναι κοκέτα, από 5 μέχρι όσο είναι

- Εγώ είμαι 80

- Είστε 80; Να μην πω να τα εκατοστήσετε.. Ζει ο σύζυγος;

- Ε; Όχι ευτυχώς, είμαι ελεύθερη!

- Ευτυχήσασα, όχι ατυχήσασα!

- Ωραία- ωραία ήταν. Είχα πολλά λεφτά, τα πούλησα, όλα τα έφαγα. Είχα 10 διαμερίσματα.

- Περάσατε καλά;

- Πολύ, σαν τη Σαπουτζάκη!

Στη συνέχεια, ένα παιδάκι ζήτησε live να πει τα κάλαντα στον Γιώργο Τσελίκα, με τον ρεπόρτερ να απαντά «Περίμενε να τελειώσω και θα μου τα πεις, reserved έτσι;»

Πηγή: skai.gr

