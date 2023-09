Αλεπού βγήκε βόλτα στην παραλία της Ασπροβάλτας - Βίντεο Ελλάδα 14:38, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία λουόμενου, η αλεπού έκανε τη βόλτα της αρκετά λεπτά στην παραλία, πριν επιστρέψει στην εξοχή