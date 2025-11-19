Κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του, αλλά συνελήφθη για ερωτική σχέση με ανήλικη

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη πέρασαν χειροπέδες σε 27χρονο για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, ο οποίος αρχικά κατήγγειλε ληστεία σε βάρος του το βράδυ της Δευτέρας, σε περιοχή της Πολίχνης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ομάδα 20 περίπου ατόμων τον εντόπισαν να κάθεται σε παγκάκι και με χρήση σωματικής βίας τού αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό, χρεωστική κάρτα και προσωπικό του έγγραφο.

Όμως, από την έρευνα προέκυψε ότι ο καταγγέλλων βρισκόταν στο σημείο με ανήλικη κοπέλα, έπειτα από μεταξύ τους επικοινωνία μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση και ενώ γνώριζε την ηλικία της.

Ο 27χρονος άντρας συνελήφθη και σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά σχημάτισαν δικογραφία για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους.

