Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζουν οι κεντρικοί δρόμου του λεκανοπεδίου, παρά ταύτα συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, κυρίως ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, καθώς και στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν επίσης η Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, το τελευταίο χιλιόμετρο της Πειραιώς προς την Ομόνοια και η Λεωφόρος Βεΐκου, από το ομώνυμο άλσος προς τη Λεωφόρο Κύμης.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό.

Πηγή: skai.gr

