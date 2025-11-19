Σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Προφήτου Αβδιού, Μαρτύρων Αγαπίου και Άζη του θαυματουργού.
Δεν υπάρχουν γνωστά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
Ανατολή ήλιου: 07:10 - Δύση ήλιου: 17:10 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 1 λεπτό
Σελήνη 28,8 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Απάτη 12 εκατ. ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις - Πρόστιμα σε 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία
- Κόνιτσα: Ακινητοποιήθηκε αγροτικό από φερτά υλικά - Στην Ηγουμενίτσα έπεσε δέντρο από τους ισχυρούς ανέμους
- Ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια θέλουν να στήσουν οι αγρότες – Τι ειπώθηκε στη σύσκεψη των Φαρσάλων
