Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το πρωί της Δευτέρας, η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15

Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα

Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα

Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40

Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα.

Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία.

Ως λόγος θεωρείται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.



Πηγή: skai.gr

