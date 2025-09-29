Λογαριασμός
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Καθυστερήσεις από 20 λεπτά ως και 2 ώρες στο αεροδρόμιο - Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία 

Ελ. Βενιζέλος

Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το πρωί της Δευτέρας, η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ:

  • Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15
  • Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα
  • Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα
  • Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40
  • Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα.

Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία.

Ως λόγος θεωρείται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου. 
 

