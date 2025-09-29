Για πέμπτη ημέρα συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Το πρωί της Δευτέρας, η πτήση από Ζάκυνθο που αναμενόταν στις 7 το πρωί έφτασε είκοσι λεπτά πριν από τις 8 και τουλάχιστον πέντε ακόμη πτήσεις άλλαξαν ώρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ:
- Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15
- Η πτήση από Γιερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα
- Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα
- Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40
- Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα.
Οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία.
Ως λόγος θεωρείται ότι ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του ευρύτερου εναέριου χώρου.
