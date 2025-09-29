Προβλήματα σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία.

Συγκεκριμένα, 12 άτομα απεγκλώβισαν το βράδυ της Κυριακής από τα αυτοκίνητά τους άνδρες της ΟΠΚΕ στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου – Αλυκών που είχε διακοπεί η κυκλοφορία καθώς είχε πλημμυρίσει ο δρόμος.

Παράλληλα, η χαμηλή ορατότητα προκάλεσε προβλήματα στις πτήσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 20 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς χθες το απόγευμα. Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν, ενώ οι αναχωρήσεις «πάγωσαν», με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο.

