Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του καταστήματος εντόπισαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην #Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα και στην είσοδο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

