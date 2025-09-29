Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια στην Καλλιθέα

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα και στην είσοδο της επιχείρησης - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης

Πυροσβεστική

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε καφετέρια στην Καλλιθέα λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας επί της λεωφόρου Θησέως.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, οι οποίες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντός του καταστήματος εντόπισαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.

Από την έκρηξη, σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα και στην είσοδο της επιχείρησης.

Πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εμπρηστική επίθεση γκαζάκια καφετέρια Καλλιθέα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark