Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Χάος επικρατεί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής από το πρωί της Δευτέρας (29/9).

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Πέτρου Ράλλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς στην κάθοδο από το ύψος της Κηφισιάς προς το ύψος των ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου.

Μεγάλες δυσκολίες παρατηρούνται στη λεωφόρου Σχιστού με 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα προς τον Σκαραμαγκά.

Προβλήματα υπάρχουν, ακόμα, και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στον ανοδικό άξονα Συγγρου - Καλλιρρόης - Αρδηττου - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς Μεσογείων, στην Κηφισίας και στην κάθοδο της Μεσογείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.