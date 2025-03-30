Κατερίνη: Συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών με τη συμμετοχή οικογενειών θυμάτων

Με τη συμμετοχή 16 οικογενειών θυμάτων και με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Νομού Πιερίας, πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερία της Κατερίνης συλλαλητήριο για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

O Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις κόρες του και την ανιψιά του και η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια, στις ομιλίες τους ζήτησαν μεταξύ άλλων από τον κόσμο, να συνεχίσει να είναι δίπλα στις οικογένειες και επανέλαβαν το αίτημα τους για απονομή δικαιοσύνης. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

