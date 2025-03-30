Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός εν όψει καιρικών φαινομένων

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Θέμα της συνεδρίασης το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας. Επικίνδυνα θα είναι τα φαινόμενα από το μεσημέρι της Δευτέρας στις Κυκλάδες.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να αξιολογήσει, με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας έχει επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ, τα Σώματα Ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

