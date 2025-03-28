Τον διάλογο ανάμεσα στη σταθμάρχη Νέων Πόρων και τον προϊστάμενο κίνησης του ΟΣΕ στην περιοχή, αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΣΚΑΪ, αποκαλύπτοντας το χάος και πανικός που επικράτησε.

Ιδιαίτερα, αναδεικνύεται ο ρόλος της σταθμάρχη Νέων Πόρων, του αμέσως προηγούμενου σταθμού από αυτόν της Λάρισας.

Χαρακτηριστικό του διαλόγου είναι τα κλάματα και η απελπισία της σταθμάρχου Νέων Πόρων, η οποία, μιλώντας με τον προϊστάμενο κίνησης του ΟΣΕ, προσπαθεί να αντιληφθεί τι έχει συμβεί, επιμένοντας πως είναι βέβαιη για τους χειρισμούς της, ενώ ξεσπά σε κλάματα σκεπτόμενη πως ίσως χάσει τη δουλειά της.

«Εγώ είμαι με μπλοκάκι δε θα με υπερασπιστεί κανένας» αναφέρει συγκεκριμένα, τονίζοντας πως είναι σαν να μην πιστεύουν τα λεγόμενά της.

Οι λυγμοί της γίνονται ακόμη πιο έντονοι όταν της επισημαίνεται πως εάν υπάρχουν νεκροί, το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό.

Ακούστε όλο το ηχητικό ντοκουμέντο:

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Έλα Ελένη.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Κύριε Δημήτρη έκανε, έγινε μετωπική.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Πω πω Χριστέ μου!

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Εγώ τι θα κάνω;

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Αυτός όταν σου έδειξε το τρένο, τι σου είπε βρε;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Κύριε Δημήτρη, μου είπε η Λάρισα στους Νέους Πόρους με το νούμερο του ώρα τάδε η άμαξ. 62 αναχώρησε.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Σου είπε από ποια γραμμή; Όχι, τίποτα.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Όχι.Είχαμε αποκατάσταση όμως, κύριε Δημήτρη. Δε μου είπε να τηρήσω μόνη γραμμή και του έδωσα και τρένο. Δεν

αντέδρασε καν σ' αυτό.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Αυτός, μισό λεπτό λίγο, την αποκατάσταση ποιος την έδωσε; Ο.... με τηλεγράφημα;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Όχι προφορικώς το έχει πει. Μου είπε ότι πλέον Ελένη κυκλοφορούν τα τρένα σε διπλή γραμμή και υπάρχει και πως το λένε, εκφώνηση μου σε τρένο.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ναι, εγώ που σου είπα που λέει πες το 63.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Είχαμε κύριε Δημήτρη διπλή γραμμή. Δεν ξέρω τι χειρισμό έκανε και το έβαλε σε μονή. Δεν έχω κάνει κανέναν χειρισμό και προφανώς δε θα έστελνα ποτέ τρένο πάνω σε τρένο.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Κοίταξε, προφανώς το πρώτο τρένο όταν δόθηκε η αποκατάσταση ήταν με το 63 που του είπαμε να πάει στη διπλή γραμμή. Ωραία; Ναι, από το 63 και μετά η γραμμή ήτανε διπλή.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Αυτό σας λέω κι εγώ. Και έχουμε; Ποιο από τα τρία κύριε Δημήτρη;, αφού έχουμε και τα 2597.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ναι, θέλω να σου πω ότι το 63, το πρώτο τρένο ρε παιδί μου που έφυγε από σένα που ήτανε νωρίτερα από το 2597.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Όπως τα λέτε

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ναι, νωρίτερα από το 2597 που σου λέω πες του ότι θα κινηθεί σε διπλή γραμμή.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ακριβώς όπως το λέτε.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Και το 63 διπλή γραμμή και το 2597 στη διπλή γραμμή.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Αυτό σας λέω κι εγώ. Δεν υπάρχει πιθανότητα να είχαμε μονή γραμμή.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Το 93506 ποιος το έδωσε σε σένα;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Εεε…συγγνώμη τώρα δε θυμάμαι. Νομίζω ο Βασίλης κύριε Δημήτρη.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ε, το έστειλε, αυτό το έστειλε από την άνοδο.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Απ’ την άνοδο το έστειλε κύριε Δημήτρη, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω σε όλους.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Και ήταν και ενήμερος ο ρυθμιστής ότι το έχω σταθμεύσει λόγω μηχανικής βλάβης στον σταθμό μου. Δηλαδή το τρένο εγώ το είχα απέναντί μου στην άνοδο. Είχε σταθμεύσει για ολόκληρα 20 λεπτά.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Εγώ το κατάλαβα αυτό. Εάν σου έδωσε ο Βασίλης το πρώτο τρένο το 93506, αυτό πως το λένε, το κενού υλικού.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι, το κενού υλικού πείτε για να συνεννοούμαστε.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Το κενού υλικού στο έδωσε ο Βασίλης και έφυγε από την άνοδο δεν μπορεί το ένα να το στέλνει από την άνοδο και το άλλο στην κάθοδο.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ε, αυτό σας λέω κι εγώ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Αυτός έβαλε μέσα το 2597.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Τι λέει η λογική τώρα;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Και πρέπει να έφυγε αυτός αντίθετα από διαγώνιο.

Να μπερδεύτηκε; Ναι, κύριε Δημήτρη. Τώρα εγώ βρίσκομαι τέρμα εκτεθειμένη.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Τέρμα εκτεθειμένη...Ελένη δε θα είσαι τέρμα εκτεθειμένη. Θα βάλουν τα πράγματα κάτω και θα φανεί ποιος έχει κάνει το λάθος. Δεν μπορείς να...πως να σου πω τώρα... Ότι μπερδεύεται η κατάσταση, μπερδεύεται.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Δεν είναι μόνο αυτό κύριε Δημήτρη. Μου έχει δώσει και προφορική αφήγηση του 2597.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Δεν παίζει ρόλο αυτό.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Δεν παίζει ρόλο αυτό.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Από πού το έδωσε; Από εδώ πέρα Από αυτό που μιλάμε;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Όχι από το άλλο.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Και απ' το άλλο. Δεν παίζει ρόλο.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Δεν παίζει.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Τι να σου πω; 2597 Ήρθες. Έπρεπε να σου πει, να ζητούσε γραμμή ρε παιδί μου. Κατάλαβες Τι Θέλω να σου πω.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι, του είπα, μπορείς να το στείλω ελεύθερα; και μου λέει ναι στείλτο ελεύθερα και έφτασε κιόλας. Αφού μου είπε έφτασε, το

άλλο δεν έφτασε ποτέ το τρένο.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ποιο δεν έφτασε ποτέ; Το 2597;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: όχι. Το εμπορικό.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ναι το 2597, πρόσεξε

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Έφτασε, έφτασε στη Λάρισα.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Αυτό Ναι.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Το 2597 έφτασε και μετά ξεκίνησε στο 62 από εκεί.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Κύριε Δημήτρη τι θα κάνω;

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Τι να σου πω τώρα Ελένη; Μπαίνεις σε ένα μεγάλο. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε σε μεγάλο ζόρι ώσπου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Γιατί θα πρέπει.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Να ξέρετε κάτι κύριε Δημήτρη; Όμως εγώ είμαι με μπλοκάκι. Δε θα κάτσει να με υπερασπιστεί κανένας.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Μην το λες αυτό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά για μένα. Έδιωξε ένα τρένο από την άνοδο και το άλλο το ένα άλλο το έδιωξαν την κάθοδο για λόγους άγνωστους δεν μπορείς να ξέρεις εσύ. Σαν να σε διώχνω εγώ, να τρώω τον άλλον και ο άλλος ανάποδα.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ούτε κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και με παίρνει και ο προϊστάμενος. Δεν ξέρω τι να του απαντήσω. Μου ρωτάει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια πράγματα.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ό, τι πραγματικά έγινε.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Μα αυτό του λέω κι εγώ. Είναι σαν να μη με πιστεύει κανένας όμως. Καταλαβαίνετε;

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Μισό λεπτό λίγο. Εάν δεν ήσουν εσύ ενδιάμεσα, δε θα ήμουν εγώ εδώ;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Πως έδιωξες το τρένο εσύ; Δηλαδή για να σου διώξω εγώ το τρένο από δω πέρα; Πρόσεξε, η λογική, για να διώξω από δω το 63503 σε σένα, εγώ ξέρω ότι εσύ δεν μπορείς να χειριστείς τις αλλαγές. Σημαίνει ότι το τρένο μπορεί να φύγει από σένα.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Το θέμα τώρα είναι δηλαδή, κατάλαβες αυτοί που μπερδεύονται; ποια ήταν η συνεννόηση; Ας πούμε η δική σου με τον με τον Βασίλη;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ο Βασίλης τι λέει;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Εγώ δεν πήρα τον Βασίλη. Δεν έκανα καν τον κόπο να τον πάρω. Αλήθεια. Εγώ ξέρω μόνο ότι είχαμε τα τρένα σε διπλή γραμμή.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ακριβώς. Εγώ αυτό ξέρω.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Μα κι εγώ αυτό ξέρω. Και εγώ μάλωσα κιόλας με τον Νίκο όταν πήγε να μου στείλει το 63 και του λέω τι κάνεις; Λέω δε μου ζήτησες καν να τηρήσω γραμμή. Γιατί δε μου είχε δώσει κανένας την αποκατάσταση μέχρι τότε. Καταλάβατε;

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Κατάλαβα. Κατάλαβα. Κατάλαβα.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Δηλαδή δεν υπήρχε πιθανότητα δηλαδή να γνωρίζω κάτι τέτοιο και να το στείλω το τρένο.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Εγώ το κατάλαβα. Το κατάλαβα αυτό που μου λες.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Ναι, αλλά κανένας δεν πρόκειται να με καταλάβει.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Κύριε Δημήτρη, θα χάσω τη δουλειά μου;

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Ελένη. Αυτό είναι το λιγότερο. Αν σκοτώθηκαν άτομα γίνεται χαμός μετά.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Λέτε να σκοτώθηκαν; Δε θέλω να το σκέφτομαι αυτό.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Καλά ρε ο Βασίλης, τι έκανε; Πώς το έστειλε ο κερατάς;

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Κύριε Δημήτρη μου, Δεν ξέρω.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Λοιπόν, μη σκέφτεσαι τίποτα προς το παρόν.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Δεν ξέρω τι να κάνω.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : Τίποτα. Ο άντρας σου είναι εκεί πέρα; Άκουσε με λίγο βρε.

ΣΤΑΘΜΑΡΧΗΣ Ν. ΠΟΡΩΝ: Δεν ξέρω τι να κάνω αλήθεια

