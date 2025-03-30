Χανιά: Ελεύθερος ο ένας εκ των δύο υγειονομικών που συνελήφθησαν από τους «Αδιάφθορους»

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο υγειονομικών που συνελήφθησαν από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., στα Χανιά.

Ο 46χρονος απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή και στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους.

Ο υγειονομικός υπάλληλος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ ο δικηγόρος του Χρήστος Μαρκογιαννάκης δήλωσε, σύμφωνα με το creta24: «Μελετώντας στον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας τον ογκώδη φάκελο της δικογραφίας, προσπαθούσαμε να βρούμε ένα ψήγμα ενοχοποιητικών στοιχείων σε βάρος του πελάτη μας. Δεν διαπιστώθηκε το οτιδήποτε».

«Με κάθε λεπτομέρεια έδωσε εξηγήσεις για τα πάντα και ήταν τόσο πειστικός που αφέθηκε ελεύθερος και δεν επιβλήθηκαν καν περιοριστικοί όροι κάτι που αποδεικνύει το πόσο άδικα ταλαιπωρείται ο πελάτης μας εδώ και δύο ημέρες», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται πως οι δύο υγειονομικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, φέρονται να προέβαιναν σε προσχηματικούς ελέγχους, καθώς ειδοποιούσαν από πριν τους καταστηματάρχες με το αζημίωτο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των δύο υγειονομικών, που συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση των «Αδιάφθορων», έχουν ασκηθεί διώξεις -κατά περίπτωση- για δωροληψία υπαλλήλου για πράξεις που αντίκεινται στα καθήκοντά του και τελούνται κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου μεμονωμένα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σύσταση συμμορίας, εμπορία επιρροής σε υπάλληλο για πράξεις που αντίκεινται στα καθήκοντά του κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και νόθευση από υπάλληλο εγγράφου, το οποίο είναι προσιτό εκ της Υπηρεσίας του.

Ο 63χρονος συλληφθείς θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης 1 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

