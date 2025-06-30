Ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε τις κατεδαφίσεις 70 εγκαταλελειμμένων και ετοιμόρροπων, επικίνδυνων κτισμάτων σε 21 περιοχές της πόλης, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας.

«Δίνουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα 45 ετών» αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι στη θέση τους θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου και πάρκα.

Οι κατεδαφίσεις κτισμάτων, που έχουν ξεκινήσει ή δρομολογηθεί, αφορούν στις παρακάτω περιοχές: Κολωνός, Κεραμεικός, Πλάκα, Πατήσια, Βοτανικός, Γκάζι, Ριζούπολη, Κουκάκι, Κυψέλη, Μεταξουργείο, Νέος Κόσμος, Θησείο, Λόφος Σκουζέ, Αμπελόκηποι, Σεπόλια, Ρουφ, Γκύζη, Παγκράτι, Εξάρχεια, Πολύγωνο και Σταθμός Λαρίσης.

Στη λίστα προστίθενται συνεχώς νέα κτίσματα για κατεδάφιση, ύστερα από αυτοψίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

