Υπό έλεγχο τέθηκε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν το δύσκολο έργο της πυρόσβεσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που, σύμφωνα με το Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, έφτασαν τα... 9 μποφόρ!

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στην περιοχή Λέντας, στη θέση Τσίγκουνας και σύμφωνα με τον δήμαρχο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα και τελικά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Από χθες, η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός).

