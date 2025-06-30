Για ενδοοικογενειακή βία, υπεξαίρεση οχήματος, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, κατηγορείται 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη, αργά χτες το βράδυ στο Λαύριο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κρίθηκε ύποπτο από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία του Λαυρίου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός όμως ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε καταδίωξη, που κατέληξε στη συμβολή των οδών Ψαρών και Αγίου Ανδρέα, όπου το ΙΧ προσέκρουσε σε άλλο όχημα και ακινητοποιήθηκε.

Ο 30χρονος προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε στο αστυνομικό τμήμα όπου οδηγήθηκε, το αυτοκίνητο το είχε υπεξαιρέσει από την πρώην σύζυγό του, η οποία τον κατήγγειλε και για απειλή.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για τα παραπάνω αδικήματα και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

