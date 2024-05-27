Η διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εντόπισε σε περιοχή της ανατολικής Αττικής, στεγασμένο χώρο σε αγροτεμάχιο, εντός του οποίου βρέθηκαν απομιμητικά είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ γνωστών εταιριών καθώς και καπνικά προϊόντα.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα και τον τελωνειακό κώδικα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Κρωπίας και όπως προέκυψε στον χώρο, τον οποίο χρησιμοποιούσε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου, ανάμεσα στα λοιπά εμπορεύματα, υπήρχαν απομιμητικά και καπνικά προϊόντα.

Συνολικά, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.103 επώνυμα είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ διαφόρων εταιριών, επτακόσιες 700 στάμπες - εντυπώματα με επωνυμίες εταιρειών και 344 πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τέλος, από την αστυνομία υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες, ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

