Κύκλωμα διακίνησης αναβολικών: Προφυλακιστέος ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 57χρονος επιχειρηματίας από τη Γλυφάδα που κατηγορείται για εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης αναβολικών ουσιών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Απολογία έδωσε και ο 70χρονος, δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή του όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα σε Αστυνομικό τμήμα.

Ο 57χρονος φέρεται να αμφισβητεί το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του, το οποίο του αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή και στην αποθήκευση αναβολικών σε υπόγειο χώρο του σπιτιού του. Κατά τον κατηγορούμενο , η ενασχόληση του με τα αναβολικά χάπια αφορούσε δικά του πειράματα ως χημικός-μηχανικός . Τα επίμαχα παρασκευάσματα ,όπως φέρεται να υποστηρίζει, τα χρησιμοποιούσε ο ίδιος.

Τόσο ο 57χρονος όσο και ο 70χρονος, που φέρεται να ισχυρίζεται ότι έκανε απλές δουλειές για τον συγκατηγορούμενο του, φέρονται να αμφισβητούν την ποσότητα σκευασμάτων που κατασχέθηκε ισχυριζόμενοι πως ήταν κατά πολύ μικρότερη από αυτήν που κατέγραψαν οι αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.