Aγριογούρουνα στο κέντρο της Λάρισας

Αγέλη αγριογούρουνων εθεάθησαν τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου σε κοντινή ακτίνα από το κέντρο της Λάρισας, κάνοντας την… βόλτα τους έξω (απέναντι για την ακρίβεια) από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Έκπληκτος Λαρισαίος έγινε θεατής του περιστατικού και έσπευσε να αναρτήσει τις εικόνες στα social media, για να μοιραστεί την ταραχή του για το απροσδόκητο γεγονός.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως τα συμπαθή κατά τα άλλα τετράποδα βρέθηκαν εντός του ιστού της πόλης, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα καθώς θα μπορούσε να προκληθεί κάποιο ατύχημα

