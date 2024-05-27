Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο θέαμα: Aγριογούρουνα «κόβουν βόλτες» στο κέντρο της Λάρισας

Έκπληκτος Λαρισαίος έγινε θεατής του περιστατικού και έσπευσε να αναρτήσει τις εικόνες στα social media, για να μοιραστεί την ταραχή του για το απροσδόκητο γεγονός.

Aγριογούρουνα στο κέντρο της Λάρισας

Αγέλη αγριογούρουνων εθεάθησαν τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου σε κοντινή ακτίνα από το κέντρο της Λάρισας, κάνοντας την… βόλτα τους έξω (απέναντι για την ακρίβεια) από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Έκπληκτος Λαρισαίος έγινε θεατής του περιστατικού και έσπευσε να αναρτήσει τις εικόνες στα social media, για να μοιραστεί την ταραχή του για το απροσδόκητο γεγονός.

Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως τα συμπαθή κατά τα άλλα τετράποδα βρέθηκαν εντός του ιστού της πόλης, ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα καθώς θα μπορούσε να προκληθεί κάποιο ατύχημα

Πηγή: ONLARISA

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αγριογούρουνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark