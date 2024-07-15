Έκκληση στους δημότες να μη βγάζουν τα σκουπίδια στους κάδους τις ώρες αιχμής απευθύνει ο Δήμος Αθηναίων με ανακοίνωσή του, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι βάσει εγκυκλίων κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων και στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες. «Καθώς συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες στην πόλη και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη βγάζουν τα απορρίμματα τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την αποφυγή δυσλειτουργιών στην πόλη», αναφέρει ενδεικτικά ο Δήμος Αθηναίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

