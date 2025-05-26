Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Θα γίνουν οι προγραμματισμένες πληρωμές τέλος Μαΐου στον αγροτικό κόσμο;

Στην ερώτηση «αν θα γίνουν οι προγραμματισμένες πληρωμές για τέλος Μαΐου που περιμένει σαν μάννα εξ ουρανού ο αγροτικός κόσμος λόγω έλλειψης ρευστότητας» μετά από καταγγελία στον ΣΚΑΪ απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.
«Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν φταίει σε τίποτα ο έντιμος αγρότης για να υπάρχουν καθυστερήσεις, αμφιβολίες ή σκιές σε σχέση με τη διανομή των κοινοτικών ευρωπαϊκών πόρων», ανέφερε αρχικά ο κ. Τσιάρας.
«Θα απαντήσω λοιπόν λέγοντας ότι οι καταβολές θα γίνουν κανονικά. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχουμε από την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τέλος του μήνα όσα είναι προγραμματισμένα θα καταβληθούν, όπως επίσης και για τις 30/6 που είναι να καταβληθεί η συνδεδεμένη. Άρα λοιπόν τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται. Είναι άλλο το θέμα μιας ευρείας συζήτησης που μπορεί να αφορά στην έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή σε πρόστιμα που επιβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι άλλο να διασφαλίζουμε την ομαλή συνθήκη ώστε να μην υπάρχει κανένα ζήτημα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.