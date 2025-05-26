Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Θα γίνουν οι προγραμματισμένες πληρωμές τέλος Μαΐου στον αγροτικό κόσμο;

Στην ερώτηση «αν θα γίνουν οι προγραμματισμένες πληρωμές για τέλος Μαΐου που περιμένει σαν μάννα εξ ουρανού ο αγροτικός κόσμος λόγω έλλειψης ρευστότητας» μετά από καταγγελία στον ΣΚΑΪ απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν φταίει σε τίποτα ο έντιμος αγρότης για να υπάρχουν καθυστερήσεις, αμφιβολίες ή σκιές σε σχέση με τη διανομή των κοινοτικών ευρωπαϊκών πόρων», ανέφερε αρχικά ο κ. Τσιάρας.

«Θα απαντήσω λοιπόν λέγοντας ότι οι καταβολές θα γίνουν κανονικά. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχουμε από την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τέλος του μήνα όσα είναι προγραμματισμένα θα καταβληθούν, όπως επίσης και για τις 30/6 που είναι να καταβληθεί η συνδεδεμένη. Άρα λοιπόν τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται. Είναι άλλο το θέμα μιας ευρείας συζήτησης που μπορεί να αφορά στην έρευνα που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή σε πρόστιμα που επιβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κι άλλο να διασφαλίζουμε την ομαλή συνθήκη ώστε να μην υπάρχει κανένα ζήτημα με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.