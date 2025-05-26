Την στήριξή του στην πρόταση της Κομισιόν για επιβολή τέλους διεκπεραίωσης 2 ευρώ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις από τρίτες χώρες, καθώς απαντά στον αθέμιτο ανταγωνισμό και για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατέστησε σαφή, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά με την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φορολογήσει ψηφιακές συναλλαγές σε αγαθά από ασιατικές χώρες ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πρόταση και το έχω συζητήσει με τον Σλοβάκο επίτροπο Εμπορίου Maro Sefcovic. Το ίδιο θα κάνω σήμερα και με τον Ολλανδό επίτροπο Wopke Hoekstra, με τον οποίο είναι προγραμματισμένο να συναντηθώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Ευρώπη προσανατολίζεται στη θέσπιση τέλους διεκπεραίωσης (handling fee) στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή στις εξ αποστάσεως πωλήσεις από τρίτες χώρες. Το ποσό που συζητείται είναι 2 ευρώ σε κάθε ένα από τα δισεκατομμύρια μικρά πακέτα φτηνών, κυρίως ασιατικών, προϊόντων. Αυτή η εξέλιξη θα αποφέρει σημαντικά νέα έσοδα και απαντά στον αθέμιτο ανταγωνισμό και για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.»

Ευρύτερα, αναφορικά με την πρόθεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τράμπ να επιβάλει δασμούς 50% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ο κ.Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή, τάχθηκε κατά του προστατευτισμού στο εμπόριο και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, μιλήσαμε πρώτοι ακόμη και για μηδενικούς δασμούς. Μετέφερα την ελληνική θέση και στον Αμερικανό ομόλογό μου Σκότ Μπέσεντ, στην πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον. Η ελληνική οικονομία είναι σε μια καλή αφετηρία: με ανάπτυξη υπερδιπλάσια της ευρωπαϊκής, με πλεονάσματα και ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους. Μας απασχολούν ωστόσο, έντονα, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από τους δασμούς. Ένα πιθανό νέο κύμα ακρίβειας θα επηρεάσει την Ελλάδα. Μας ανησυχεί η αστάθεια που θα ανακόψει το ρυθμό επενδύσεων. Η αβεβαιότητα είναι ο σιωπηλός εχθρός κάθε οικονομίας. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σ’ αυτές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις κι ελπίζουμε ότι θα δοθεί χρόνος στη διπλωματία και θα βρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση. Το μήνυμα όμως για εξάλειψη των περιττών εμποδίων απευθύνεται και στους Ευρωπαίους εταίρους μας. Πρέπει να καταργήσουμε και τα ενδο-ευρωπαϊκούς περιορισμούς που ισοδυναμούν με δασμούς 110%. Ήρθε η ώρα να μην επικαλούμαστε απλώς τις απόψεις και την έκθεση Ντράγκι, αλλά να υλοποιήσουμε τις παραινέσεις του.»

Αναφορικά με την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημείωσε ότι «κάθε ψηφιακή υπηρεσία, κάθε απλοποίηση που κάνουμε αντικαθιστά την γραφειοκρατία, περιορίζει το κόστος, απελευθερώνει ανθρώπινο δυναμικό και μειώνει την ταλαιπωρία για τους πολίτες. Όλη τη συσσωρευμένη εμπειρία από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ψηφιακό άλμα που έκανε η χώρα μέσα σε λίγα χρόνια, θα τη μεταφέρουμε στο υπουργείο Οικονομικών, με απλοποιήσεις στις διαδικασίες και διαλειτουργικότητα υπηρεσιών. Η πλατφόρμα «Μίτος», την οποία και θα εξελίξουμε, είναι μια ψηφιακή υποδομή που συγκεντρώνει και καταγράφει τις διοικητικές διαδικασίες του ελληνικού Δημοσίου. Το στοίχημά μας είναι η απλοποίησή τους, η κατάργηση των περιττών δικαιολογητικών, οι αυτόματες διασταυρώσεις και η ψηφιοποίηση των συναλλαγών για επιχειρήσεις και πολίτες. Κι αυτό θα το κάνει το υπουργείο Οικονομικών. Την ίδια ώρα, θα επιστρατεύσουμε όλα τα ψηφιακά εργαλεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είναι μια μάχη που θα κερδίσουμε.»

Ειδικά δε σε ό,τι αφορά στη χρήση της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής τόνισε:

«Έχουμε έναν σαφή σχεδιασμό και θα ξεδιπλώνονται ένα-ένα μέσα στη χρονιά με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, Μ.Ι.Δ.Α., είναι ένα ενιαίο σύστημα αποτύπωσης των ιδιοκτησιών. Μέσα στο καλοκαίρι θα μας δώσει την πραγματική εικόνα για τα τετραγωνικά κάθε ακινήτου ώστε να αντιμετωπίσουμε την υποφορολόγηση. Θα δούμε, επίσης, αν πρόκειται όντως για «κλειστά» ακίνητα, αφού θα μπορούμε να ελέγξουμε τις καταναλώσεις στο ρεύμα. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ του Κτηματολογίου και όλων των υπηρεσιών είναι όπλο στα χέρια μας. Έχουμε ακόμη το ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, το οποίο μέσω myDATAapp θα εκδίδεται και από το κινητό. Επίσης, το Ψηφιακό Πελατολόγιο που αφορά συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, πλυντήρια οχημάτων, χώρους στάθμευσης. Μέσα στον Ιούνιο προσβλέπουμε ότι θα είναι έτοιμη και η εφαρμογή στο myDATAapp για τη σάρωση πινακίδων και QR codes από το κινητό. Στο τέλος του έτους, τον Νοέμβριο, θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις και η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επεξεργαζόμαστε κι άλλες προτάσεις. Για παράδειγμα, κάποιες από τις ανελαστικές δαπάνες των νοικοκυριών θα μπορούσαν να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θέλουμε να μειώσουμε τη χρήση των μετρητών ως αντίδοτο στη φοροδιαφυγή.»

Πηγή: skai.gr

