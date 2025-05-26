Παπασταύρου: Στα 300 εκατ. ευρώ το ετήσιο όφελος από την ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας - Κρήτης

«Ιστορική ημέρα για την Ελλάδα», που σηματοδότησε η λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής - Κρήτης, με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος μέσα από το έργο που κατασκεύασε η Ariadne Interconnection, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα το πρωί, στο Open.

Όπως είπε ο υπουργός, με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, «το μεγαλύτερο ελληνικό νησί ενσωματώνεται στο εθνικό σύστημα ενέργειας, ενώ μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών». Αναδεικνύοντας μάλιστα το μέγεθος του εγχειρήματος, ανέφερε ότι οι ποντίσεις των υποβρυχίων καλωδίων έφτασαν σε βάθη έως και 1.200 μέτρα, κάτι που κατατάσσει το έργο στις βαθύτερες διασυνδέσεις του κόσμου. «Έγινε σε χρόνο ρεκόρ από την ομάδα του ΑΔΜΗΕ, από τη θυγατρική του, Αριάδνη, και από τους αναδόχους. Μιλάμε για το brain drain - είχαμε και brain gain, ήρθαν 30-40 εξειδικευμένοι μηχανικοί Έλληνες από το εξωτερικό», προσέθεσε.

Ο κ. Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στο όφελος που προκύπτει από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης αυτής, τονίζοντας ότι η μη διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα κοστίζει κάθε χρόνο στους Έλληνες και στις Ελληνίδες 850 εκατ. ευρώ. Με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και ηπειρωτικής χώρας, θα επωφεληθούν οι καταναλωτές όλης της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει εξοικονόμηση κατά 300 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το οικονομικό όφελος, συνδυαστικά με τη διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, θα ανέλθει σε 550 εκατ. ευρώ. Οι επόμενες ανάλογες διασυνδέσεις αφορούν μέρος των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο.

Τέλος, για το ζήτημα των οικισμών, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι οι νομοθετικές εξελίξεις που έρχονται θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου, αλλά και την αξία της περιουσίας των Ελλήνων και των Ελληνίδων. «Επεξεργαζόμαστε μια ρύθμιση η οποία από τη μια μεριά θα λαμβάνει υπόψη τη νομιμότητα, από την άλλη μεριά θα λαμβάνει υπόψη εξίσου την ανάγκη να προστατεύσουμε την περιφέρεια, να ενισχύσουμε την αποκέντρωση», ανέφερε μεταξύ άλλων.

